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多晶矽價格漲 達能5月營收創27個月高

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

太陽能廠達能（3686）今（8）日公告5月營收1,867萬元，月增12.9%、年增199.1%，單月營收創24個月以來新高，業績表現不俗。展望未來，達能認為，6月矽原料售價預期將持續走揚，公司將持續力拼全年業績更勝去年。

達能5月營收成長主因來自多晶矽供不應求，因此原料現貨價格持續上漲，帶動公司營收同步走升。達能表示，由於部分中國的多晶矽原料廠商於第2季進行產線檢修或受限於能耗管控影響，使得5月份多晶矽原料供不應求的狀況超出市場預期，在下游廠商擔憂缺料的預期心態下，造成多晶矽原料現貨價格持續上漲。

達能表示，依目前市場供需狀況，部份矽晶片新增產能將於下半年陸續投產，整體矽晶片產能大於多晶矽原料供給量，因此第3季末雖有多晶矽原料新增產能開出，但多晶矽原料仍可能處於供不應求的狀態。

此外，由於下游製造商擔憂缺料及市場價格哄抬下，6月份矽原料售價預期將持續走揚。然而，全球多晶矽原料年產出量預估應可滿足大部分研調機構所預測的年度全球太陽能產業系統裝機需求，因此未來產業鏈各環節供需及價格的變動，仍存在不小的不確定性，須視在疫情影響下的全球太陽能系統裝機需求強度及市場變動狀況而定。

達能目前仍積極尋找太陽能發電事業領域策略合作夥伴，希望藉由新的合作模式及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。達能表示，在推動再生能源發電新事業既定目標下，公司仍努力追求穩健之本業基本營運，同時將積極尋求辦理融資、籌資活動，以作為轉型所需營運資金並強化未來股東結構。

太陽能電廠 多晶矽 達能

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