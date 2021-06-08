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5月散熱模組廠營收兩樣情 奇鋐增、泰碩減

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

散熱模組廠奇鋐（3017）、泰碩（3338）今（8）日雙雙公告5月營收，奇鋐上月營收45.51億元，月增1.5%、年增5.8%，業績表現持穩，泰碩5月營收3.98億元，月減2.4%、年減24.9%，單月營收為今年以來次低，業績表現尚有待提升。

奇鋐今年前五月合併營收196.33億元，年增22.6%，營收表現亮眼，奇鋐今年已連續三個月營收維持在40億元大關以上，在淡季中繳出不錯的成績單，預料第2季業績表現有機會比去年同期強勁。

法人表示，奇鋐業績持穩向上的主因來自筆電、手機對散熱模組需求增溫，加上子公司軸承廠富世達攻入華為折疊機供應鏈，今年接單暢旺，進而帶動母公司奇鋐營運增溫。

泰碩今年前五月合併營收19.45億元，年減9.2%。泰碩近期營收不振的主因來自中國大陸5G基地台標案遞延影響，但筆電、伺服器業務仍維持一定水準，整替業績期盼下半年能快速回溫。

法人表示，由於上半年是智慧手機淡季，加上泰碩韓系客戶銷售狀況差強人意，因此在通訊產品業務的動能較差，所幸筆電、伺服器業績相對有撐，而且預料第3季會更加暢旺。

據悉，泰碩受惠宅經濟發威，目前已承接不少高階筆電VC訂單，最快第3季顯著貢獻營收；而伺服器則是因雲端服務與資料中心需求提升，因此對散熱模組需求也同步增加。

營收 奇鋐 筆電 智慧型手機

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