無塵室大廠漢唐3員工確診 台積12廠區P8廠工地短暫停工

台積電重要供應商無塵室工程大廠漢唐（2404）傳有三位員工確診，公司匡列施工工務所上百位員工；台積電12廠區的P8廠工地傳出短暫停工，但經調調派人力支援，已正常施工。

漢唐表示，公司已對全體員工進行篩檢及PCR檢測，全面升級防疫，此事不影響公司營運與工地施工。

台積電也表示公司基於維護所有員工健康及安全的職場工作環境，除所有員工都須嚴格遵守防疫規定，也協助供應商遵守公司防疫標準。

據了解上周也依防疫規定，要求承攬商加強工地防疫措施，以保護施工人員健康，包括加強工地人員分組分流管控措施。人員入廠需更新健康聲明書、增加警衛監控防疫哨體溫量測、避免訪客進入工地、並設立關懷小組。各主要承商每天自主回報異常資訊予安委會，職護進行異常人員追蹤。

此外，台積電也盡量採取遠端連線方式進行會議並減少廠商開會次數，若有現場會議，座位採梅花座、保持社交距離、會議及用餐盡量採分組分流方式進行，並有現場督導確認徹底執行。增加環境清潔消毒頻率及多點設置自動酒精消毒機。

台積電內部也隨即緊盯疫情發展，員工每日健康聲明及活動軌跡與確診者有重疊疑慮，將在第一時間清查接觸史，若有接觸史者則要求自主管理或協助篩檢並提供照料，且要求隔離期滿並確認人員檢測報告呈陰性始可入場工作，嚴 格防疫一刻也不鬆懈。