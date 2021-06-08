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中華電在機房部署AWS Outposts 成為產業數位轉型夥伴

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）今天（8日）宣布在機房部署AWS Outposts，搶進高科技製造、政府、金融及醫療等產業，要成為最佳數位轉型夥伴。

中華電信表示，企業大多數的應用程式都會走上雲端，但對延遲敏感、需滿足資料在地處理的應用，可以透過中華電信的協助達到目標。中華電信部署的AWS Outposts是由Amazon Web Services （AWS） 所設計的全受管並可配置的運算儲存機架，可提供客戶低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案。

雲端運算已成為企業數位轉型的戰略首選，中華電信表示，企業混合雲有進階需求，中華電信將AWS Outposts整櫃進駐中華機房，利用AWS Outposts最新解決方案，藉由中華電信大頻寬及高安全機房，為企業提供具資安防護、合規需求、低延遲等特性的服務，企業可以透過中華電信雲網融合服務就近部署AWS雲端服務，輕鬆享有AWS雲端服務，在本地進行低延遲存取地端部署系統、本機資料處理，或本機資料儲存的工作負載。在面對疫情的挑戰下，中華電信持續引進全球最新技術，協助企業加速數位創新腳步。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，與中華電信合作，讓台灣的客戶透過AWS Outposts在中華電信機房部署AWS的服務，同時無縫連接至AWS雲端，進一步加速數位轉型和創新的步伐，並滿足客戶對低延遲和數據處理的需求。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示，AWS Outposts正式在中華電信機房落地。看準大型企業對資料安全及反應速度的要求與期待，深信AWS Outposts在中華電信雲網融合服務基礎上，定能協助企業加速雲端創新及產業跨領域合作，中華電信將持續與AWS緊密合作，提供企業最優質的混合雲服務。

中華電信 雲端服務 疫情

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