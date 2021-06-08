漢唐3員工確診 調集30餘人力確保台積12廠P8工程不中斷
無塵室工程大廠漢唐（2404）因漢唐3名員工確診，全工地110餘人匡列居家隔離。為確保台積電（2330）位於寶山12廠P8無塵室工程不中斷，除居家員工以遙控方式指揮，漢唐緊急抽調其它工地共計30餘名人力進駐台寶山12廠P8。
漢唐總經理陳柏辰表示，因一名員工每周返家探視父親，其父5月底經確診為新冠肺炎陽性後，該員工也進行採檢確診。經通報公司後，漢唐立即匡列全工地110餘人進行快篩及PCR檢驗，共計3名員工確診。6月1日台積電於寶山12廠P8即停工全面進行消毒作業，同步讓採檢陰性的110餘名員工居家隔離，或入住防疫旅館。
陳柏辰說，漢唐調度其它工程共計30餘名員工，搭配居家隔離遙控工地的同仁，確保寶山12廠P8工程不中斷。而需隔離14天觀察的百餘名員工，將依採檢時間不同，陸續於6月14、15及16日再進行複檢作業，待確定未染疫後，即陸續回復原職。
陳柏辰強調，漢唐嚴格執行人員分艙、分流作業，務求工程作業不間斷。
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