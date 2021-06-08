鼎元5月營收寫2年新高 看好下半年營運

LED廠鼎元（2426）今年初以來產線就呈現滿載生產，單月營收也持續走高，該公司5月營收2.83億元，寫下近2年來單月合併營收新高，公司對下半年之後，6吋新廠的營運貢獻持正面看法。

鼎元5月營收為2.83億元，較上月微幅增加0.94%，也較去年同期大幅成長31.71%，累計今年前5個月營收為13.22億元，較去年同期成長達42.29%。

鼎元5月合併營收已是連續第4個月走高，也寫下2019年6月以來的單月合併營收新高，由於該公司在第一季末時，接單能見度就已達第三季，接單情況理想，再加上感測元件價格也呈現緩步上漲趨勢，推升該公司業績走揚。

目前鼎元在感測元件上是國內最大廠，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，其中，近幾年持續擴產的則以感測元件為主，目前營收佔比各約5成，由於感測元件毛利率表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。

鼎元位於苗栗竹南的6吋新廠已於近期正式接單試產，初期訂單規模還小，但現階段也是讓整個生產線能夠逐漸更為順暢，目標今年第四季單月出貨可達千萬元以上，將可望緩步再推升營收向上攀升，該公司同時也預估，6吋廠第四季可以達到損益兩平。