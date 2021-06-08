快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

鼎元5月營收寫2年新高 看好下半年營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED廠鼎元（2426）今年初以來產線就呈現滿載生產，單月營收也持續走高，該公司5月營收2.83億元，寫下近2年來單月合併營收新高，公司對下半年之後，6吋新廠的營運貢獻持正面看法。

鼎元5月營收為2.83億元，較上月微幅增加0.94%，也較去年同期大幅成長31.71%，累計今年前5個月營收為13.22億元，較去年同期成長達42.29%。

鼎元5月合併營收已是連續第4個月走高，也寫下2019年6月以來的單月合併營收新高，由於該公司在第一季末時，接單能見度就已達第三季，接單情況理想，再加上感測元件價格也呈現緩步上漲趨勢，推升該公司業績走揚。

目前鼎元在感測元件上是國內最大廠，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，其中，近幾年持續擴產的則以感測元件為主，目前營收佔比各約5成，由於感測元件毛利率表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。

鼎元位於苗栗竹南的6吋新廠已於近期正式接單試產，初期訂單規模還小，但現階段也是讓整個生產線能夠逐漸更為順暢，目標今年第四季單月出貨可達千萬元以上，將可望緩步再推升營收向上攀升，該公司同時也預估，6吋廠第四季可以達到損益兩平。

營收 LED 感光元件

延伸閱讀

錸寶5月營收1.49億元 對今年訂單正向樂觀

華新科董座焦佑衡展望今年 看好被動元件產業翻揚

彩晶5月營收28.15億元 繳出年倍增佳績

和潤5月業績續旺 創單月營收新高

相關新聞

環球晶與格芯 簽署8億美元合作協議

矽晶圓大廠環球晶（6488）今日宣布與晶圓代工大廠格芯（GLOBALFOUNDRIES）簽署8億美元的合作協議，將增加1...

凌華、汎宇集團雙強聯手 打造國安級太陽能監控系統

工業電腦廠凌華（6166）與汎宇集團攜手合作，發表PV-DREAMS 配電級再生能源管理系統，該系統專為台電1MW以上再...

無塵室大廠漢唐3員工確診 台積12廠區P8廠工地短暫停工

台積電重要供應商無塵室工程大廠漢唐（2404）傳有三位員工確診，公司匡列施工工務所上百位員工；台積電12廠區的P8廠工地...

南科篩檢站明天啟動 現場快篩陽性馬上轉PCR檢測

為避免南科也像北部的半導體廠房般在疫情中淪陷，台南市政府明天將啟動南科大型篩檢站，針對高風險者進行快篩、一旦陽性，馬上轉...

中科篩檢站每天可檢480人次 歡迎企業預約

科技部中科篩檢站今起用，疫苗接種站也積極規劃建置中，以強化園區從業人員防疫、降低疫情傳播，保護園區廠商在疫情中能安全營運...

漢唐3員工確診 調集30餘人力確保台積12廠P8工程不中斷

無塵室工程大廠漢唐（2404）因漢唐3名員工確診，全工地110餘人匡列居家隔離。為確保台積電（2330）位於寶山12廠P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。