力旺、熵碼與美國DARPA合作 建立技術創新夥伴關係

非揮發性記憶體矽智財供應商力旺（3529）今（8）日宣布，已與美國國防高等研究計畫署（Defense Advanced Research Projects Agency，簡稱DARPA）簽署合約共享安全矽智財解決方案，提升其半導體安全防護層級，以加快推進DARPA計畫的技術創新。

這項合作主要內容為力旺於先進製程佈建的NeoFuse與NeoPUF解決方案，以及其子公司熵碼科技的PUF矽智財解決方案，可提供給DARPA研究團隊應用於DARPA旗下之研究計畫。

力旺指出，ARPA計畫中的研究人員可自由使用由力旺與熵碼科技共同開發且已整合PUF、OTP、t NG及其他基礎功能的安全性解決方案。

力旺表示，此一系列方案已獲得許多晶片設計者的採用，不僅非常符合DARPA計劃本身對於關鍵任務的應用與條件要求，研究人員亦可非常快速且容易導入此整合型硬體可信任根方案。

力旺的NeoPUF是利用半導體製程產生的細微差異，藉由精巧的線路設計將此差異轉換為每片晶片獨一無二、無法複製的「指紋」，為PUF (Physical Unclonable Functions，PUF)領域一大創新技術。

力旺指出，NeoPUF是一個可靠識別的解決方案，已廣泛用於信任根，密鑰生成，數位簽章和其他安全應用。透過使用NeoPUF與以PUF為技術基礎延伸出各項安全解決方案，晶片設計者可以產生真正的隨機數列作為各式安全方案設計基礎，以符合高安全性的應用需求。

NeoPUF本身結構即擁有抗輻射特性，不需前置處理及後端處理就能提供絕佳的字串混亂度以及不可重複性的密鑰特性。