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立凱-KY 5月營收年增3138.7% 創2019年10月來新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）受惠客戶測試訂單以及部分客戶急單貢獻，激勵5月營收雙成長，月增241.7%、年增3138.7%，寫下2019年10月來新高。

立凱電今（8）日公布今年5月營收0.41億元，月增241.7%、年增3138.7%，為2019年10月來新高；累計立凱電今年前五個月營收0.98億元，年增176.7%。

立凱電表示，5月營收來自客戶測試訂單以及部分客戶急單貢獻，由於20餘家客戶仍為測試訂單階段，立凱電單月營收波動較為明顯，以季營收觀察之成長曲線有穩定向上。

立凱電為日韓歐美重量級客戶開發新產品，其中包括汽車公司、傳統電池公司與固態電池公司，由於電動車與儲能客戶都需要2-4年時間開發與驗證測試，待客戶認證完成並開始生產，才會逐步進入擴大量產。

電動車發展加速固態電池開發，磷酸系電池具備相當高的競爭力，立凱電在目前20餘家客戶外，仍持續開發新客戶，多元拓展電動車商機。

營收 電動車

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