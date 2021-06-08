華新科董座焦佑衡展望今年 看好被動元件產業翻揚

被動元件大廠華新科（2492）董事長焦佑衡在109年度營業報告書中，看待今年被動元件產業，認為在新應用需求的拉抬下，被動元件又是全球供應鏈不可或缺要件，而在日系大廠持續轉型釋出的需求缺口，以及擴產增加供給不足的限制下，庫存水位長期偏低，適逢下半年剛性需求的拉動，將引領產業谷底翻揚。

焦佑衡表示，回顧去年全球經濟發展情勢，深受新冠疫情及美中貿易衝突影響，各國為防止疫情擴散，紛採取封鎖境管措施，使全球經濟發展近乎停滯，成長動能弱化，加上美中貿易衝突迫使全球產業鏈重組因應，各主要國家經貿表現均呈衰退或趨緩。

焦佑衡指出，產業活動雖受疫情拖累，但未來科技應用 5G、車用、AI 與物聯網等運用，仍持續發展未歇，同時衍生遠距商機，適時遞補了部分經濟衰退缺口，而美中貿易紛擾，亦升高全球風險意識，競相加速進行分散產地規劃，間接推動發展中國家基礎建設，為未來經濟動能埋下伏筆。

焦佑衡分析，現階段美國經濟仍未擺脫疫情泥淖，但隨疫苗問世及有序的大規模接種將帶來復甦的契機，加上新任政府的紓困及財政貨幣政策多管齊下，預期在低基期助攻下，雖有美中貿易後續難料等不確定性，仍可望重回成長軌道；中國大陸歷經上半年的疫情重擊，在封鎖政策雷厲風行及自有防疫措施下，下半年後經貿活動似已逐步穩定回升，雖一般預測與美短期間相互對抗態勢仍難扭轉，但仍可藉其計劃經濟轉型及提振內需市場等作為，填補外貿衝擊，延續成長；歐盟則除同受疫情波及外，正面臨英國脫歐後的區內市場秩序重組，在貨幣寬鬆政策下，區內各主要經濟體亦重新定位其全球供應鏈位階，啟動多項未來科技產業發展政策，配合疫苗施打及疫情控制，料將與美中同步重拾經濟成長動能。

展望今年，焦佑衡看好在復甦及新應用需求拉抬下，恐將進入新一波漲勢，強調被動元件位處全球供應鏈不可或缺要件，在日系大廠持續轉型釋出的需求缺口及擴產增加供給不足的限制下，庫存水位長期偏低，適逢下半年剛性需求的拉動，引領產業谷底翻揚，長期而言，面對未來同業競爭及各式新應用領域，惟有深植技術能力，增加全系列產品縱深，才能鞏固市場地位。