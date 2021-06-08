環球晶與格芯 簽署8億美元合作協議

矽晶圓大廠環球晶（6488）今日宣布與晶圓代工大廠格芯（GLOBALFOUNDRIES）簽署8億美元的合作協議，將增加12吋SOI矽晶圓產量、並擴充環球晶在密蘇里州聖彼得斯現有晶圓廠的8吋SOI晶圓產能。

環球晶在宣布收購德國世創（Silistronic）後，將躋身全球第二廠矽晶廠。環球晶表示，該公司生產的矽晶圓，是半導體關鍵原材料之一，也是格芯的供應鏈中不可或缺的一環。環球晶今日與格芯簽署的合作協議，就是將擴充環球晶8吋及12吋SOI矽晶圓，供貨給格芯。

環球晶表示，該公司在密蘇里州廠所產出的12吋SOI晶圓，將用於格芯最先進的紐約州馬爾他Fab 8晶圓廠；同樣密蘇里州廠所製造的8吋 SOI晶圓將用於格芯旗下佛蒙特州Fab 9晶圓廠；鎖定5G智慧型手機、無線通訊、車用雷達與航太科技等相關應用的射頻晶片需求。

環球晶表示，這項長期合作協議，未來幾年需要花費的總金額預計將近2.1億美元，用以擴充環球晶圓的密蘇里晶圓廠12吋SOI晶圓產能，估計12吋SOI晶圓的生產試驗線，可望在今年第4季完成。

格芯為滿足客戶及持續增長的全球電腦晶片需求，已宣布今年將投資14億美元擴充產能，因環球晶原本就供應先的8吋SOI矽晶圓給格芯，去年2月，雙方合作擴大至12吋SOI矽晶圓 ，今日進一步簽訂合作協議，有利格芯加速在美國晶圓代工布局。

環球晶圓的董事長暨執行長徐秀蘭今日相當高興宣布此一喜訊。她除了強調此合作案可深化與格芯的戰略夥伴關係，也擴大環球晶在半導體供應鏈中的重要角色。她也感謝密蘇里州對此案的支持。