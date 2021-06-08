佳邦受惠客戶需求增加 5月營收創單月歷史新高

天線元件廠佳邦（6284）受惠客戶需求增加，今（8）日公告5月營收攀升到5.8億元，月增0.41%、年增41.67%，創單月歷史新高紀錄。

佳邦表示，在主要客戶需求增加之下，推升出貨量增加，導致營收較去年同期大幅成長；佳邦累計今年前1-5月營收為26.8億元，年增55.46%。

佳邦董事長陳培真在營業報告內文中，展望今年表示，全球經濟受到疫情影響逐漸緩解、部分生產線轉移回台、新興科技需求暢旺等影響，使得台灣出口表現將大幅成長，對公司將會是充滿機會的一年。

陳培真進一步指出，因為全球電子產業的趨勢已朝 5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，這些市場趨勢均為公司長期以來關注與經營的方向，未來將持續專注在選擇對的產品、保持良好產品品質及強化組織效能等方向上努力，營業計畫已經略見成效。

針對2021年，佳邦持續強化在產品設計、材料及製程上增加競爭力，以轉化為高毛利的營收，另外，在物（車）聯網、行動支付、智慧穿戴裝置、無線充電與車用電子、5G 通訊產品等新市場應用，公司會發展相對應的產品與技術，此外，也提昇主力客戶群ODM模式，並與知名大廠合作建立策略聯盟關係。

而在新能源產業方面，如電動車，風力發電等新興行業的興起，投資湖南宏電，專注在電力、電機、訊號等磁性元件的開發與生產。