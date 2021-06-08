力旺及熵碼科技 與美國DARPA建立合作夥伴

非揮發性記憶體矽智財供應商力旺（3529）今（8）日宣布，已與美國國防高等研究計畫署 (Defense Advanced Research Projects Agency，簡稱 DARPA) 簽署合約共享安全矽智財解決方案，提升其半導體安全防護層級，以加快推進DARPA計畫的技術創新。

此合作主要內容為力旺於先進製程布建主要矽智財NeoFuse與NeoPUF解決方案，以及其子公司熵碼科技的PUF矽智財解決方案，可提供給DARPA研究團隊應用於DARPA旗下之研究計畫。

DARPA計畫中的研究人員可自由使用由力旺與熵碼科技共同開發且已整合PUF、OTP、tRNG及其他基礎功能的安全性解決方案。

力旺表示，此一系列方案已獲得許多晶片設計者的採用，不僅非常符合DARPA計劃本身對於關鍵任務的應用與條件要求，研究人員亦可非常快速且容易導入此整合型硬體可信任根方案。

力旺的NeoPUF，是利用半導體製程產生的細微差異，藉由精巧的線路設計將此差異轉換為每片晶片獨一無二、無法複製的「指紋」，為PUF (Physical Unclonable Functions, PUF)領域一大創新技術。

力旺總經理沈士傑表示，這次與DARPA的合作，充分顯示力旺的安全矽智財解決方案，已進一步獲得國際肯定與認證。隨網絡安全問題持續在全球被重視，公司樂觀地預期，將有更多的公司和組織將採用晶片層級的安全防護以作為整套電子系統的堅固防線。

DARPA Toolbox是DARPA機構內的一項新計畫，目的是要讓DARPA與世界各地商業公司有技術共享的機會，透過與擁有創新技術的公司簽訂授權合約，以先行協商非正式生產等方式，獲得該公司的創新技術和工具的使用權限。對於加入DARPA此計畫的商業公司來說，DARPA Toolbox將提供其參與DARPA前瞻性研究的機會，並運用技術開發計畫成果來拓展新的商機。

負責DARPA Toolbox計畫的專案經理Serge Leef表示，力旺為DARPA Toolbox計畫，帶入最先進的OTP記憶體矽智財與PUF為基礎的安全矽智財技術，透過雙方合作，研究人員可以快速使用相關技術，更有效率地進行專案開發與創新。