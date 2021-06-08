缺料影響 緯創5月營收創近五年同期低點
代工大廠商緯創（3231）今（8）日公布5月營收為609.74億元，月減10%、年減19%，緯創表示，主因為筆電出貨部分受到缺料影響。
累計緯創今年前五月營收為3,063.3億元，年減3%。
該公司表示，5月筆電出貨180萬台，月減20萬台；伺服器出貨20萬台，與四月持平；桌上型電腦出貨80萬台，月增10萬台；顯示器出貨120萬台，與4月持平。
不過緯創指出，第二季筆電出貨量仍會比第一季成長，整體第2季NB出貨季增雙位數。筆電、顯示器、桌上型電腦均預估本季優於首季，伺服器第二季跟首季比，則為持平向上的趨勢。
緯創也坦言，目前看到缺料問題，「沒有看到第三季會趨緩。」
至於海外佈局，亞洲疫情升溫，緯創表示，目前馬來西亞工廠營運正常，是因為隸屬於高新產業不受影響，不過工廠內會有人力調整、會降載。
至於越南投資方面，因為是新廠，原來預估第三季會正式量產，這部分依照計畫沒有改變。
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