微控制器廠公布業績 盛群、紘康5月營收一升一降

微控制器（MCU）廠盛群（6202）和紘康（6457）今（8）日雙雙公布5月營收成績單，呈現一升一降走勢，紘康5月營收甚至呈現雙減，低於去年同期水準。

MCU今年大缺貨，各廠商普遍都不缺訂單，苦缺晶圓代工和封測產能，像是盛群4月就受到封測端塞車影響，造成單月營收下滑，5月順利解決後，營收止跌回升。

盛群5月營收回升到5.56億元，月成長6.3%，也比去年同期增加16.1%；累計今年前五個月營收是25.44億元，年成長28.9%。

由於盛群的4月和5月營收合計已經超過10億元，法人預估，該公司第2季營收將可順利超過首季。

盛群第2季營收趨勢向上，加上該公司因已向客戶端漲價，而晶圓代工、封裝漲價的影響是落在第3季，法人預期，第2季毛利率趨勢向上，直到第3季才會受到成本上揚的干擾，轉而回到第1季水準。

相較之下，紘康的5月合併營收降到1.15億元，月減近一成，也比去年同期微幅衰退2.8%；累計今年前五個月營收為5.84億元，年增38.8%。