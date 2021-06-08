微控制器廠公布業績 盛群、紘康5月營收一升一降
微控制器（MCU）廠盛群（6202）和紘康（6457）今（8）日雙雙公布5月營收成績單，呈現一升一降走勢，紘康5月營收甚至呈現雙減，低於去年同期水準。
MCU今年大缺貨，各廠商普遍都不缺訂單，苦缺晶圓代工和封測產能，像是盛群4月就受到封測端塞車影響，造成單月營收下滑，5月順利解決後，營收止跌回升。
盛群5月營收回升到5.56億元，月成長6.3%，也比去年同期增加16.1%；累計今年前五個月營收是25.44億元，年成長28.9%。
由於盛群的4月和5月營收合計已經超過10億元，法人預估，該公司第2季營收將可順利超過首季。
盛群第2季營收趨勢向上，加上該公司因已向客戶端漲價，而晶圓代工、封裝漲價的影響是落在第3季，法人預期，第2季毛利率趨勢向上，直到第3季才會受到成本上揚的干擾，轉而回到第1季水準。
相較之下，紘康的5月合併營收降到1.15億元，月減近一成，也比去年同期微幅衰退2.8%；累計今年前五個月營收為5.84億元，年增38.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言