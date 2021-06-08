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邑昇5月營收1.53億元 創上櫃以來新高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

邑昇實業（5291）於今（8）日公告5月合併營收1.53億元，受惠居家辦公帶動網通與宅經濟需求，推升PCB事業營收走揚，加上既有LED自行車燈訂單穩定挹注，單月營收連續三個月創下公司上櫃以來新高紀錄，累計前5月合併營收6.11億元，年增32.35%。

邑昇表示，PCB供應鏈經過一年的去庫存，拉貨動能在今年農曆年後明顯提升，包括工控、工業電腦、醫療、車用等領域復甦力道強勁，此外，近期台灣疫情升溫，居家辦公與遠距教學需求倍增，宅經濟需求二次起飛，網通需求擴張，帶動PCB事業本月營收有顯著成長，第三季目前產能已規劃滿載生產配合客戶拉貨。

邑昇也表示，台灣疫情仍不穩定，公司將謹慎面對因應，並落實各項防疫措施，包括入廠一律測量體溫、手部清潔及全程配戴口罩，同時嚴格限制辦公大樓訪客人數，產線部分則於全國升三級起，即主動全面供應外籍移工三餐、專人妥善照顧食宿需求，以減少人員在外活動足跡，台籍員工則呼籲活動範圍以居住地為限，維持在疫情之下能正常生產出貨作業。

營收 疫情 PCB

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