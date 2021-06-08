及時雨般的協助！聯發科今日捐1.5萬件防護衣予竹縣府

疫情持續嚴峻，聯發科（2454）捐贈1.5萬件防護衣，由竹北市長何淦銘引薦給新竹縣政府，今（8）日防護衣順利送達縣府。由社會處長李國祿代表縣長楊文科簽收，並致上萬分感謝，強調縣府將以最快速度將這批防護衣，送到新竹縣居家服務員、居家護理師、長照人員等共750人手中，讓站在第一線的工作人員可持續安心工作。

新竹縣長楊文科表示，面對疫情嚴峻，為避免群聚風險，新竹縣日間照顧中心與社區照顧關懷據點暫停服務，轉由居家服務員、居家護理師、長照個管人員、送餐志工等人員，持續提供新竹縣共約5,500名失能長輩及身心障礙者，健康與基本生活照護，包含洗澡、備餐、清潔居家服務、傷口護理及管路更換等服務。

楊文科說，這些照顧服務員每天站在第一線，堅守崗位往返服務對象家中，本次要特別感謝聯發科，如同及時雨般提供協助，縣府也盡快將把防疫物資分發給社會處18家特約居家服務單位及衛生局，視人員個案服務量分配，讓站在前線的人，知道在對抗病毒的路上不孤單，背後有無數人默默支持、感激著。