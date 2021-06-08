CCL高階設備出貨旺 亞泰金屬5月合併營收創歷史新高

銅箔基板（CCL）高階含浸設備廠商亞泰金屬（6727）今日公佈2021年5月合併營收為新台幣2.02億元，創下歷史新高，較上個月大增280.08％，且較去年同期成長33.51％，累計1-5月合併營收4.65億元，較去年同期大幅成長20.60％，亦創同期新高。

亞泰金屬5月合併營收創歷史新高，係由於已出貨的CCL含浸設備陸續完成驗收，公司表示，CCL高階含浸設備從接單生產到驗收完成營收認列，約需8~12個月，去年第四季起CCL廠積極擴產，亞泰金屬身為CCL市場佔有率達七成之領導廠商，接單持續暢旺，預期自本月起營運表現都能持續加溫，目前的接單情況樂觀，訂單能見度直通2022年下半年。

亞泰金屬表示，公司CCL高階含浸設備接單大增，主要受惠5G商機時代來臨，在各國政府積極推動5G基礎建設與商轉計劃，國際網通大廠亦紛紛投入5G相關網通設備及手機製造，並開發物聯網、車聯網及邊緣運算等新興應用領域下，市場對於上游銅箔基板材料的高頻高速、低功耗及低雜訊等需求呈現爆發性成長，也進一步推升對公司所生產高階直立式CCL含浸設備及貼合設備的高度需求，並實際反映於訂單能見度上，整體營運成長動能十分可期。

除站穩傳統CCL市場之外，亞泰金屬亦成功開發5G毫米波高頻基板專用的高溫鐵氟龍（PTFE）含浸設備以及利基型的複合材料雙鋼帶連續式壓合生產設備，前者已獲客戶認證通過，後者則已經出貨給客戶並進行安裝中，並將於下半年進行設備驗證與認列階段，公司可望進一步拓展客戶族群至航太、生醫、工控、IC載板、及終端3C電子產品等上中下游應用領域範圍。

為滿足客戶訂單需求，亞泰金屬表示，近期完成溢價發行3.06億元有擔保可轉債作為擴充產能之資本支出，於現有楊梅廠4,300坪土地旁，購置3,200坪新廠建地，並於下半年開始動工興建新廠，預計明年可望加入量產行列，新廠產能規劃將以軟性基板、被動元件，以及碳纖維材料等新興應用設備為主，預估新廠產能開出後，可望挹注整體產能3成以上，為公司營收獲利再添新成長動能。