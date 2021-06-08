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緯穎5月營收164.12億元 月減1.2%、維持高檔水準
雲端伺服器大廠緯穎（6669）今天公布2021年5月營收164.12億元，月減1.2%，年減0.3%，維持在高檔水準，今年前五個月營收為723.14億元，年增11.59%。
緯穎第1季稅後純益為16.99億元，創歷年同期新高，季減37.8%，年增16.1%，第1季每股純益為9.72元，去年第4季每股純益15.63元，去年同期每股純益8.37元。緯穎主要客戶包括臉書，微軟與亞馬遜。
緯穎表示，雲端資料中心產業需求持續成長，然全球疫情仍衝擊供應鏈，缺料斷貨風險仍在，緯穎將致力於存貨充足穩定及營運彈性，藉以滿足客戶需求。
美系外資指出，緯穎第2季營運將優於第1季，反映緯穎谷底已過且將逐季提升，特別是下半年亞馬遜及新訂單導入，基本面表現可望比預期更強。外資預估，緯穎第2季動能來自英特爾新平台問市、更多的訂單導入，以及DRAM報價提升。
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