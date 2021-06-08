集邦看原廠庫存低水位 支撐第三季記憶體價格續漲

全球市場研究機構TrendForce（集邦科技）表示，受各終端買方於今年上半年積極備庫存的帶動，使得記憶體原廠庫存偏低，DRAM原廠平均庫存僅3至4周；NAND Flash供應商平均庫存則為4至5周。面對第三季伺服器客戶欲加強採購力道，原廠針對各類記憶體產品報價並無降價求售的必要性，因此TrendForce預估，第三季整體DRAM價格將續漲約3%~8%；NAND Flash則受enterprise SSD及wafer需求攀升，整體價格季漲幅將由原先的3%~8%，上調至5%~10%。

TrendForce表示，從終端客戶的記憶體庫存量來看，市場最關注的智慧型手機與筆電領域呈現兩樣情。手機方面，目前各品牌廠DRAM及NAND Flash庫存皆在8~10周的高水位，主要是受到近期印度第二波疫情衝擊，使全球生產量的年成長幅度自9.4%下修至8.5%所致。然近期中國部分品牌廠開始下修生產目標，陸續進入調整長短料庫存周期，加上東南亞疫情二次爆發使生產及消費力下滑的兩大新因素，下半年恐將替庫存已位於高水位的手機品牌廠再添隱憂。

筆電方面，目前PC OEM廠DRAM平均庫存為8~10周，部分PC OEM廠庫存更超過該水位，主因是今年筆電市場需求仍持續受惠於宅經濟效應，生產台數上看2.38億台，年增14.3%，然受到上游幾項明顯缺貨的零組件如音效轉換晶片（Audio Codec）、類比IC（Analog IC）、電源控制晶片（Power IC）、微控制器（MCU）及LED驅動晶片（LED driver）等影響，採購端亦擔憂記憶體也會成為致使終端無法生產的缺口，故今年上半年大幅加大採購量。而NAND Flash則持續受限於controller IC的缺貨，庫存量低於DRAM，平均庫存達4~5周。

整體而言，TrendForce預期，下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩mobile DRAM與NAND Flash的採購，但其他終端應用需求依舊強勁，故整體記憶體合約價格仍不易下跌。而在PC與NB領域，後續短料的供給達成率（fulfillment rate）變化，將成為PC OEM廠開始審視其長料庫存的指標，值得注意的是，由於PC OEM廠的DRAM庫存較高，下半年PC DRAM漲幅將因此明顯收斂。