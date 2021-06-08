技嘉5月營收創新高 第2季不看淡

技嘉（2376）2021年5 月營收116.02 億元，月增 5%、年增 52%，連續三個月改寫新高，累計今年前五個月營收達 510.15 億元、年增 64.4%。主要是受惠顯示卡價量齊揚，以及伺服器業務同步增長所帶動。

技嘉2021年參與台北國際電腦展，與英特爾、超微、Amper 等國際大廠合作，推出最新平台高效運算伺服器，支援資料中心、各領域運算需求。其中，也率先推出 ARM 伺服器採用 Ampere Altra 單一高核心處理器，鎖定雲端、高性能運算、邊緣運算應用。

另外，技嘉近期也發布2021年新一代搭載GeForce RTX 30系列獨顯筆電，自推出以來引爆全球搶購風潮，產能滿載、供不應求！再推出配備英特爾（Intel）最新第11代H系列處理器及NVIDIA GeForce RTX 3050Ti/ 3050獨顯，隨著新產品的拉貨效應，第2季業績有機會維持高檔。

受惠於疫情與挖礦熱潮，綜觀技嘉RTX 30系列筆電2021年第1季的銷量呈倍數成長，甚至衝出近年單月最佳獲利，技嘉筆電打鐵趁熱，6月再推出購機活動，希望推升出貨量進一步成長。