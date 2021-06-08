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玉晶光三大結構性改變 郭明錤看好下半年營運恢復年增

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

天風國際證券分析師郭明錤今（8）日最新報告表示，玉晶光（3406）將自今年下半年開始迎來三大關鍵結構性改變，由於大立光（3008）鏡頭樣品公差未達到蘋果要求，玉晶光將成為iPhone 13高階鏡頭初期獨家供應商；另外，VR出貨顯著成長，看好下半年營收與獲利可望將恢復年增，且成長動能延續到明年上半年。

郭明錤指出，玉晶光的結構性改變，包括量產技術、產品組合及客戶組成；在量產技術方面，根據最新產業調查，大立光、玉晶光將自6月開始出貨iPhone 13鏡頭，但大立光近期送樣的後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭未滿足蘋果的公差要求，蘋果已要求玉晶光提高出貨量並停止大立光出貨。

郭明錤預測，玉晶光至少在6月將是iPhone 13後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭的獨家供應商，在領先大立光出貨的優勢下，預估iPhone 13後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭出貨比重將達65～70%，較市場原預估的40~50%高，將顯著貢獻玉晶光6月及下半年營收與獲利。

在產品組合的結構改變部分，郭明錤說，玉晶光幾乎掌握所有主要VR品牌訂單，高單價VR透鏡下半年將貢獻玉晶光每月營收約1.8～2億元；預估非蘋果行動裝置 (iPhone與iPad) 占玉晶光今年及明年營收比重將分別成長至10~15%與20~30%。

郭明錤說，由於玉晶光VR品牌客戶出貨量快速成長，客戶組成將自今年下半年開始明顯改變。

玉晶光 鏡頭 郭明錤

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