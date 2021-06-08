被動元件國巨、禾申堂 5月營收月、年雙成長

被動元件國巨（2327）、禾伸堂（3026）5月營收月、年雙增，符合市場預期，法人機構表示，前者營收成長主要來自於終端市場的強勁需求所致，禾伸堂自行生產的產線滿載，訂單供不應求，龍潭新廠擴建如期進行當中，預估第3季啟用，全年將受惠新廠產能開出陸續貢獻營收。

國巨5月營收92.01億元，月增2.04%、年增105%；分析師指出，目前國巨B/B ratio大於1.5，訂單方面，標準品6~ 8周，特殊品3~6個月，手機、NB、顯卡等需求狀況佳。

產能利用率方面，第2季MLCC為85~90%，R-chip為75~80%，鉭電容滿載。第3季產能利用率繼續向上提升；展望2021年，整併KEMET後的綜效逐漸顯現，高階產品占比提升，特殊型規格產品占比約七成。

國巨實施庫藏股，預計買回4,000張，目前執行約50%。展望2021全年，整併KEMET和高階產品比重增加，有助於整體毛利率提高。

禾伸堂5月營收15.38億元，月增8.74%、年增25.73%；分析師表示，公司MLCC產能利用率滿載，訂單能見度看到第3季，MLCC、代理產品線的庫存天數均小於2個月，自行生產的MLCC交期拉長到15~16周，代理的IC類產品，因原廠產能緊缺，交期達半年以上受益於遠距應用、網通、電源產品需求暢旺，禾伸堂訂單供不應求，因應MLCC需求增加，擴產進度如期進行，龍潭新廠預計第3季啟用，下半年預估產能增加二成，明年上半年產能再增加30%。展望2021全年，預估新廠產能開出陸續貢獻營收，以及代理產品線營收成長維持，有利全年營運。