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驅動IC鏈雜音多 瑞信下修聯詠目標價至750元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聯詠8日走勢震盪。券商軟體
聯詠8日走勢震盪。券商軟體

外資圈對驅動IC後市掀多空戰，瑞信證券調查，全球經濟復甦支持IT需求持續強勁，加上晶圓代工廠再度漲價的趨勢確立，聯詠（3034）驅動IC到下半年續漲無虞，惟考量近期市場雜音多，驅動IC鏈評價普遍下滑，聯詠採用的本益比降至16.5倍，目標價從900元下調到750元。

瑞信重申聯詠「優於大盤」，並上調今、明年每股稅後純益（EPS）至50元、52元，看好聯詠今年挑戰賺五個股本。受消息紛雜影響，聯詠8日開高走低，目前仍在季線545元以下震盪。

瑞信表示，聯詠公布5月營收114億元，雖較4月下滑，但年增84%，主要是4月基期大幅墊高。合計4、5月，聯詠營收已經達到市場第2季財測的67%，其中，單晶片營收本季以來季增30%，DDIC增加25%，符合預期。

隨時序將進入下半年，瑞信指出，受惠IT需求保持強勁及晶圓代工廠預期再度漲價，聯詠驅動IC產品平均價格（ASP）可望延續上半年來的成長趨勢，少數變數是終端需求略為減弱，但代工產能依舊緊繃，晶片價格仍有調整空間。

此外，聯詠iPad DDI預期如期在2022上半年大量出貨，瑞信預期，包括iPad DDI及OLED DDI需求到2022、2023年均續呈增長趨勢，且除了iPad DDI到2023年對總營收的貢獻上看4%，OLED DDI在明、後年更可望因中國面板廠產能大開，而以年增三成的速度加速成長。

反映需求良性發展，瑞信進一步上調聯詠獲利預測，惟考量市場交易驅動IC鏈的評價共識反轉，對聯詠的本益比自18倍降到16.5倍，另首度預測2023年EPS為44.5元。

聯詠 瑞信證券

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