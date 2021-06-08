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茂迪5月營收 寫23個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能廠茂迪（6244）今年以來接單情況理想，單月合併營收持續走高，該公司近日公布5月合併營收為4.9億元，寫下2019年7月以來，即近23個月的單月合併營收新高。

茂迪5月合併營收為4.9億元，較上月營收小幅增加1.64%，較去年同期則是大幅成長43.2%，累計今年前5個月合併營收為20.8億元，較去年同期大幅成長多達47.6%。

在國內太陽能需求熱絡下，茂迪今年以來接單及出貨旺盛，單月合併營收也持續攀升，除了國內需求之外，該公司近年來，在開拓國外市場方面也逐漸顯現成果，也帶動該公司單月營收成長的重要因素。

此外，茂迪過去二年來，積極推動高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，也帶動公司整體營收表現節節攀升，據了解，目前茂迪手上訂單已排至今年第三季底，後市營運展望正向。

營收 茂迪

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