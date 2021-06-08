前置作業來不及 京鼎延後快篩停工日增為三天

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）因竹南廠有6名外籍移工確診新冠肺炎，昨（7）日宣布停工兩天並進行全員快篩，但因為前置作業來不及，因此延至明天再進行快篩，造成停工日延長變成三天。

京鼎昨日公告指出，因為竹南廠接獲6名外籍員工確診新冠肺炎，辦公大樓及廠區已全面消毒，並且自7日開始全面停工二天，同時針對竹南廠區進行全員快篩作業。

京鼎預估，6月營收將因此較預期目標減少2%到3%，後續將透過產能調配彌補產能損失。

受到這個消息影響，京鼎今日一開盤就以226.5元開出，下跌4元，跌幅1.7%，早盤股價大多在226元至228元之間遊走，跌幅並不算重。

不過，由於快篩相關前置作業周全性不足，京鼎已決定延至明天再針對竹南廠區員工進行全面快篩作業，停工時間也將因而增加為三天。