快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

格羅方德：攜手環球晶提高美國半導體製造能力

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

GLOBALFOUNDRIES（簡稱GF，格羅方德，又譯為格芯）今日指出，和環球晶（6488）的合作，能提高美國半導體當地製造能力。

依據雙方計畫，已簽署8億美元合作協議，將增加12吋SOI（silicon-on-insulator）晶圓產量、以及擴充環球晶圓在密蘇里州聖彼得斯現有晶圓廠的8吋SOI晶圓產能，並分別供給格羅方德紐約州馬爾他Fab 8晶圓廠，以及佛蒙特州Fab 9晶圓廠。

格羅方德執行長Tom Caulfield表示，作為美國政府值得信賴的半導體製造商和供應商，以及全球RF半導體技術的領導者，GF一直引領著加速美國半導體製造，提升能力以滿足全球對晶片不斷成長的需求，今天宣布與環球晶建立夥伴關係，背後來自美國國會和國民提高美國半導體生產能力支持才得以實現。

GF 在美國擁有7,000多名員工。在過去的12年里，該公司在美國半導體開發方面投資150億美元，並計劃在2021年將其投資增加一倍，以擴大全球產能，並支持美國政府和工業應用客戶對安全傳輸與連接應用不斷成長的需求。

晶圓廠 半導體

延伸閱讀

美陷入通膨 傷腦筋的是陸！謝金河：2致命關鍵讓陸企業吃不消

國產疫苗符合WHO標準？一文看懂高端、聯亞 能否通過國際緊急授權

美尋求盟國一致行動 可能抵制北京冬奧

到美國打疫苗安全嗎？移居40年教授曝當地現況

相關新聞

京元電疫情影響超出預期 法人觀望今年獲利表現

京元電（2449）移工染疫疫情擴大，預計6月產量將減少30~35%下，法人機構表示，影響營運比預期大，除觀望今年獲利面臨...

零組件不缺了 大摩上修祥碩目標價至1,800元

台灣三級警戒延長，帶動宅經濟概念股受到關注，摩根士丹利調查，全球PC需求雖持續增加，但下游OEM的庫存逐步堆高甚至高於歷...

環球晶宣布攜手格羅方德 擴大半導體晶圓供應

環球晶（6488）今(8)日宣布與全球半導體大廠格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)簽署8億美元的合作協議，將增加...

移工停班 晶片出貨吃緊

晶圓封測測試大廠京元電子爆出群聚感染確診事件，停工及降載復工影響超乎預期，京元電昨公布，在人力短少下降載復工，對六月營收...

國巨業績搶鏡 創同期新高

被動元件整體市況需求穩健，龍頭廠國巨昨（7）日公布5月營收達92.02億元，創同期新高紀錄；MLCC利基廠禾伸堂5月營收...

京元電、京鼎染疫 半導體業陷入「茶壺風暴」

京元電昨（7）日宣布，旗下所有移工即刻停班，在人力短少、降載復工下，上調對公司6月營收與產量影響值，由原估的4%至6%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。