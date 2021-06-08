格羅方德：攜手環球晶提高美國半導體製造能力

GLOBALFOUNDRIES（簡稱GF，格羅方德，又譯為格芯）今日指出，和環球晶（6488）的合作，能提高美國半導體當地製造能力。

依據雙方計畫，已簽署8億美元合作協議，將增加12吋SOI（silicon-on-insulator）晶圓產量、以及擴充環球晶圓在密蘇里州聖彼得斯現有晶圓廠的8吋SOI晶圓產能，並分別供給格羅方德紐約州馬爾他Fab 8晶圓廠，以及佛蒙特州Fab 9晶圓廠。

格羅方德執行長Tom Caulfield表示，作為美國政府值得信賴的半導體製造商和供應商，以及全球RF半導體技術的領導者，GF一直引領著加速美國半導體製造，提升能力以滿足全球對晶片不斷成長的需求，今天宣布與環球晶建立夥伴關係，背後來自美國國會和國民提高美國半導體生產能力支持才得以實現。

GF 在美國擁有7,000多名員工。在過去的12年里，該公司在美國半導體開發方面投資150億美元，並計劃在2021年將其投資增加一倍，以擴大全球產能，並支持美國政府和工業應用客戶對安全傳輸與連接應用不斷成長的需求。