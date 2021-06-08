台灣大強打M+視訊助攻 投保零接觸

疫情嚴峻，政府放寬三級警戒期間保險業務員可以視訊替代「親晤親簽」，台灣大哥大（3045）強打M+雙向視訊專利技術，實現「投保零接觸」，讓保險業在疫情期間順利運作，更協助醫院打造即時醫病資訊雙向通報平台，要帶動智慧醫療應用。

台灣大表示，自2017年即協助富邦人壽以M+視訊為保戶做生存調查，累積數萬筆經驗，資安防護備受肯定，除了助攻壽險業，M+ messenger同時也在大型醫院成功打造即時醫病資訊雙向通報平台，帶動智慧醫療應用。

台灣大商務長吳傳輝表示，M+雙向視訊服務在疫情期間協助壽險企業無縫順暢營運，同時保障客戶與第一線業務員的健康。

台灣大指出，M+視訊服務技術已取得專利，採雲端側錄視訊畫面、檔案直接加密上傳，供企業客戶留存查驗，不須存在業務員手機內，避免客戶資料外洩，獲得台灣人壽、安達人壽、中國人壽（2823）等多家公司青睞，陸續於疫情期間加碼擴大採用。未來規劃將M+雙向視訊服務應用在醫療諮詢，在更多的領域「能所不能。

吳傳輝指出，M+積極打造全方位企業溝通平台，不僅限於視訊服務，在不同產業、場景，M+都能湧現出更多創新的應用模式。以醫療業為例，過去醫院內的系統告警（alert），多以email或簡訊通知，導入M+後，透過系統偵測程式串接M+雙向回覆API，病房點滴監測系統即能透過M+通知護理站白板、護理人員手機及護理推車，包括點滴流速、滴空剩餘時間等現況與紀錄，也能設定危急值等告警，實現行動照護的「智慧醫療」應用。

彰化基督教醫院日前宣布已準備好支援「北病南送」收治確診病患。台灣大表示，為彰基量身打造「M+醫病資訊雙向通報平台」，一舉整合院務報告、緊急通報、護理資訊、病歷摘要及住院系統，不僅院方單向訊息推播，醫師也能迅速回覆急症處理方式；彰基院內科別人員眾多，又有不少跨院區合作，M+協助彰基每日自動更新企業通訊錄，方便隨時查找全院同仁，快速成立專案溝通群組，臨時召開會議，在非常時刻發揮聯繫應變功效。

彰基於2019年即導入M+ 作為提升溝通效率的數位工具，過去採用簡訊通報的內容，如手術通告、傳染病通報、會診通知等，均已轉用M+，即時且節省成本，不會與眾多廣告訊息混雜在一起，後台也能查詢讀取狀態。強大而完整的即時溝通平台，到了醫療能量吃緊之際，更能成為力挺醫護的後盾之一。除了彰基，台灣大近期相關應用也將導入輔仁大學附設醫院。

台灣大強調，M+為國內首批、電信界第一個通過政府資安認證的即時通訊軟體，並取得ISO27001、 ISO27011 、ISO27018 公有雲個資保護規範等國際多重資安認證，客戶資料儲存在台灣大東亞第一座獲Uptime Tier III 營運認證的IDC雲端機房，並提供24小時不中斷的雲端監控與技術支援，讓企業能高度信任M+資安管理機制，至今已有百餘家企業導入運用，下載用戶已超過320萬。

台灣大指出，M+獨具行動分機功能，撥打至公司分機的電話會自動轉接到同仁手機，公司內部聯繫、對外與客戶聯繫不間斷，能滿足企業、員工遠距辦公需求。2020年新冠疫情發生，M+帳號數增加逾二成，今年5月隨著居家辦公人數增加，帳號數單月成長達11%，每天活躍使用企業用戶則大增50%，單日發訊量更呈現翻倍成長。