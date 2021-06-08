杏一5月營收創歷史次高 電商業績翻倍

杏一（4175）公告5月份營收5.82億元，年增43.88%、月增14.1%，創下歷史次高，其中，電商部門營收倍增，累計前五月營收達25.85億元，較去年同期成長12.98%。杏一表示，除了防疫商品銷量遽增之外，今年著重發展的社區型門市更發揮效益，截至5月底已新展11間社區門市，6月將再展三間社區門市。

杏一副總經理魏子文表示，受疫情影響，民眾倚賴居家鄰近的社區門市準備防疫商品，杏一串聯醫院至居家的服務網，並透過數位工具關心顧客需求，及時為消費者補充防疫及照護上的物資。

受到疫情升溫影響，杏一電商部門5月營收年成長117.46%，且防疫商品銷量大幅上升。杏一表示，藥局通路提供民眾防疫物資與藥品，能減緩醫院的負載，透過電商平台也可減少接觸，近期電商針對必要性商品「血糖試紙、營養品、成人尿布、保健食品」皆推出加碼活動搭配宅配免運服務。

杏一大健康物流倉已於去年啟用，公司表示，結合大數據資料庫及物聯網功能可滿足顧客需求。杏一截至目前兩岸共計297間門市及22座商場，預計6月將再拓展三間社區型門市。