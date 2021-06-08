快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

杏一5月營收創歷史次高 電商業績翻倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

杏一（4175）公告5月份營收5.82億元，年增43.88%、月增14.1%，創下歷史次高，其中，電商部門營收倍增，累計前五月營收達25.85億元，較去年同期成長12.98%。杏一表示，除了防疫商品銷量遽增之外，今年著重發展的社區型門市更發揮效益，截至5月底已新展11間社區門市，6月將再展三間社區門市。

杏一副總經理魏子文表示，受疫情影響，民眾倚賴居家鄰近的社區門市準備防疫商品，杏一串聯醫院至居家的服務網，並透過數位工具關心顧客需求，及時為消費者補充防疫及照護上的物資。

受到疫情升溫影響，杏一電商部門5月營收年成長117.46%，且防疫商品銷量大幅上升。杏一表示，藥局通路提供民眾防疫物資與藥品，能減緩醫院的負載，透過電商平台也可減少接觸，近期電商針對必要性商品「血糖試紙、營養品、成人尿布、保健食品」皆推出加碼活動搭配宅配免運服務。

杏一大健康物流倉已於去年啟用，公司表示，結合大數據資料庫及物聯網功能可滿足顧客需求。杏一截至目前兩岸共計297間門市及22座商場，預計6月將再拓展三間社區型門市。

電商 營收

延伸閱讀

封閉逾10年「觀音瀑布」整修完工 梅雨美景再現惜防疫封園

防疫新作為 消防安全設備圖說台南展開線上審查

基隆和平島、基隆嶼、情人湖等各景區延長關閉到28日

全國三級警戒延長 宗教寺廟仍不進入、暫停公祭

相關新聞

京元電疫情影響超出預期 法人觀望今年獲利表現

京元電（2449）移工染疫疫情擴大，預計6月產量將減少30~35%下，法人機構表示，影響營運比預期大，除觀望今年獲利面臨...

零組件不缺了 大摩上修祥碩目標價至1,800元

台灣三級警戒延長，帶動宅經濟概念股受到關注，摩根士丹利調查，全球PC需求雖持續增加，但下游OEM的庫存逐步堆高甚至高於歷...

環球晶宣布攜手格羅方德 擴大半導體晶圓供應

環球晶（6488）今(8)日宣布與全球半導體大廠格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)簽署8億美元的合作協議，將增加...

移工停班 晶片出貨吃緊

晶圓封測測試大廠京元電子爆出群聚感染確診事件，停工及降載復工影響超乎預期，京元電昨公布，在人力短少下降載復工，對六月營收...

國巨業績搶鏡 創同期新高

被動元件整體市況需求穩健，龍頭廠國巨昨（7）日公布5月營收達92.02億元，創同期新高紀錄；MLCC利基廠禾伸堂5月營收...

京元電、京鼎染疫 半導體業陷入「茶壺風暴」

京元電昨（7）日宣布，旗下所有移工即刻停班，在人力短少、降載復工下，上調對公司6月營收與產量影響值，由原估的4%至6%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。