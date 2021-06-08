快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

聯詠5月營收交出好成績 法人為後市獲利表現先按讚

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

聯詠（3034）自結5月營收為114.48億元，月增3.28%；法人機構指出，疫情帶動數位轉型加快，加上聯詠產品線廣，可滿足客戶一次購足，有助擴大聯詠利潤，看好後市獲利表現。

分析師表示，受惠面板驅動IC與SOC銷售同步成長，聯詠5月營收月增3.28%，第2季疫情帶動數位轉型加快，需求持續增加，產業進入旺季，各產品線都會成長，成長率都有20%以上；此外，聯詠第2季所有產品線出貨量增加，各產品線成長率大致相同，現在所有供應鏈呈現吃緊，會持續一段時間。

晶圓代工產能供給端是公司目前最大的問題，封測BGA相關供不應求，WB產能還是很緊，聯詠對應的策略，和各個合作夥伴協商，儘量能夠爭取更多產能下，預估第2季每股稅後純益（EPS）有望交出約逾13.4元的好成績。

展望全年，聯詠持續透過產品組合改變提升營運，小尺寸成長將來自TDDI和OLED滲透率提升，出貨量成長；OLED產品出貨量增加，大尺寸Driver IC將會隨產業而成長，SOC方面，TV Controller出貨量顆數會增加。受惠市況持續供不應求，帶動產品價格上漲，市場預估聯詠全年EPS將挑戰51元的好表現。

另外，目前最大的問題是晶圓供給將限制聯詠的成長，因此聯詠積極確保產能中，雖然晶圓代工和封測價格提升，但驅動IC需求還是吃緊，聯詠已成功向客戶提高價格，加上聯詠產品線廣，可滿足客戶一次購足，減少客戶面臨長短料，有助擴大聯詠利潤，帶動全年營運表現。

聯詠 晶圓代工

延伸閱讀

京元電、京鼎染疫 半導體業陷入「茶壺風暴」

5月營收創高家數成長 牽動市場目光

聯詠、智原 押價外15%

聯詠5月營收續增 連續五個月創新高

相關新聞

京元電疫情影響超出預期 法人觀望今年獲利表現

京元電（2449）移工染疫疫情擴大，預計6月產量將減少30~35%下，法人機構表示，影響營運比預期大，除觀望今年獲利面臨...

零組件不缺了 大摩上修祥碩目標價至1,800元

台灣三級警戒延長，帶動宅經濟概念股受到關注，摩根士丹利調查，全球PC需求雖持續增加，但下游OEM的庫存逐步堆高甚至高於歷...

環球晶宣布攜手格羅方德 擴大半導體晶圓供應

環球晶（6488）今(8)日宣布與全球半導體大廠格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)簽署8億美元的合作協議，將增加...

移工停班 晶片出貨吃緊

晶圓封測測試大廠京元電子爆出群聚感染確診事件，停工及降載復工影響超乎預期，京元電昨公布，在人力短少下降載復工，對六月營收...

國巨業績搶鏡 創同期新高

被動元件整體市況需求穩健，龍頭廠國巨昨（7）日公布5月營收達92.02億元，創同期新高紀錄；MLCC利基廠禾伸堂5月營收...

京元電、京鼎染疫 半導體業陷入「茶壺風暴」

京元電昨（7）日宣布，旗下所有移工即刻停班，在人力短少、降載復工下，上調對公司6月營收與產量影響值，由原估的4%至6%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。