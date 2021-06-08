聯詠5月營收交出好成績 法人為後市獲利表現先按讚

聯詠（3034）自結5月營收為114.48億元，月增3.28%；法人機構指出，疫情帶動數位轉型加快，加上聯詠產品線廣，可滿足客戶一次購足，有助擴大聯詠利潤，看好後市獲利表現。

分析師表示，受惠面板驅動IC與SOC銷售同步成長，聯詠5月營收月增3.28%，第2季疫情帶動數位轉型加快，需求持續增加，產業進入旺季，各產品線都會成長，成長率都有20%以上；此外，聯詠第2季所有產品線出貨量增加，各產品線成長率大致相同，現在所有供應鏈呈現吃緊，會持續一段時間。

且晶圓代工產能供給端是公司目前最大的問題，封測BGA相關供不應求，WB產能還是很緊，聯詠對應的策略，和各個合作夥伴協商，儘量能夠爭取更多產能下，預估第2季每股稅後純益（EPS）有望交出約逾13.4元的好成績。

展望全年，聯詠持續透過產品組合改變提升營運，小尺寸成長將來自TDDI和OLED滲透率提升，出貨量成長；OLED產品出貨量增加，大尺寸Driver IC將會隨產業而成長，SOC方面，TV Controller出貨量顆數會增加。受惠市況持續供不應求，帶動產品價格上漲，市場預估聯詠全年EPS將挑戰51元的好表現。

另外，目前最大的問題是晶圓供給將限制聯詠的成長，因此聯詠積極確保產能中，雖然晶圓代工和封測價格提升，但驅動IC需求還是吃緊，聯詠已成功向客戶提高價格，加上聯詠產品線廣，可滿足客戶一次購足，減少客戶面臨長短料，有助擴大聯詠利潤，帶動全年營運表現。