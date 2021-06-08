快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京元電疫情影響超出預期 法人觀望今年獲利表現

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
京元電。報系資料照
京元電。報系資料照

京元電（2449）移工染疫疫情擴大，預計6月產量將減少30~35%下，法人機構表示，影響營運比預期大，除觀望今年獲利面臨下修壓力外，也觀察國際客戶後續動向，以及對台灣整體半導體產業的影響。

京元電移工人數超過2,000人，將近10%移工染疫，因此，公司總人力近30%移工將停班隔離14天。京元電因應外籍勞工停工14天的措施，包括與客戶協商討論生產的優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊；依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險的控制；降載復工期間落後的營收，待全線復工後，提升產能利用率彌補。

大型法人機構表示，在京元電停班、降載復工下，京元電預計6月產量將減少30~35%，約占6月營收30~35%，營收約將減少9~10億元，影響超出預期；雖京元電復工後，將會升產能彌補訂單，不過下半年旺季需求，公司能夠彌補的訂單有限，今年獲利面臨下修疑慮。

分析師指出，雖然京元電復工後，將會提升產能彌補訂單，不過下半年旺季需求，公司能夠彌補的訂單有限，客戶也有可能降測試秒數，使出貨受到最小的影響。測試廠是以測試時間計價，在旺季需求，訂單滿載下，1天也只有24小時，加上換線，1天測試時間最多20小時，因此京元電要完全彌補停工受損不易。

另外，京元電主要大客戶聯發科（2454）和聯詠（3034）等IC設計廠出貨暫不受影響，IC設計廠可降測試秒數

或將訂單移至其他供應商，包括日月光（3711）投控旗下日月光半導體及矽品、矽格（6257）、南茂（8150）及欣銓（3264）等支援，但多數封測廠都表示，能支援的產能極為有限，部分廠商頂多能多承接下給京元電10%比重。

市場估計京元電降載短少逾40%產能，仍無法全數補足，且各家重新調配機台優先支援晶片廠自京元電轉移的訂單，也需要幾個工作天才能完備，預料整體影響至7月京元電產能恢復才宣告紓解。

京元電 移工

延伸閱讀

京元電、京鼎染疫 半導體業陷入「茶壺風暴」

京元電移工南送居家隔離 居民緊張

科技廠移工群聚感染 學者：儘速分類管理

陸行之示警：科技廠染疫事件 恐有未爆彈

相關新聞

京元電疫情影響超出預期 法人觀望今年獲利表現

京元電（2449）移工染疫疫情擴大，預計6月產量將減少30~35%下，法人機構表示，影響營運比預期大，除觀望今年獲利面臨...

零組件不缺了 大摩上修祥碩目標價至1,800元

台灣三級警戒延長，帶動宅經濟概念股受到關注，摩根士丹利調查，全球PC需求雖持續增加，但下游OEM的庫存逐步堆高甚至高於歷...

環球晶宣布攜手格羅方德 擴大半導體晶圓供應

環球晶（6488）今(8)日宣布與全球半導體大廠格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)簽署8億美元的合作協議，將增加...

移工停班 晶片出貨吃緊

晶圓封測測試大廠京元電子爆出群聚感染確診事件，停工及降載復工影響超乎預期，京元電昨公布，在人力短少下降載復工，對六月營收...

國巨業績搶鏡 創同期新高

被動元件整體市況需求穩健，龍頭廠國巨昨（7）日公布5月營收達92.02億元，創同期新高紀錄；MLCC利基廠禾伸堂5月營收...

京元電、京鼎染疫 半導體業陷入「茶壺風暴」

京元電昨（7）日宣布，旗下所有移工即刻停班，在人力短少、降載復工下，上調對公司6月營收與產量影響值，由原估的4%至6%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。