京元電疫情影響超出預期 法人觀望今年獲利表現

京元電（2449）移工染疫疫情擴大，預計6月產量將減少30~35%下，法人機構表示，影響營運比預期大，除觀望今年獲利面臨下修壓力外，也觀察國際客戶後續動向，以及對台灣整體半導體產業的影響。

京元電移工人數超過2,000人，將近10%移工染疫，因此，公司總人力近30%移工將停班隔離14天。京元電因應外籍勞工停工14天的措施，包括與客戶協商討論生產的優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊；依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險的控制；降載復工期間落後的營收，待全線復工後，提升產能利用率彌補。

大型法人機構表示，在京元電停班、降載復工下，京元電預計6月產量將減少30~35%，約占6月營收30~35%，營收約將減少9~10億元，影響超出預期；雖京元電復工後，將會升產能彌補訂單，不過下半年旺季需求，公司能夠彌補的訂單有限，今年獲利面臨下修疑慮。

分析師指出，雖然京元電復工後，將會提升產能彌補訂單，不過下半年旺季需求，公司能夠彌補的訂單有限，客戶也有可能降測試秒數，使出貨受到最小的影響。測試廠是以測試時間計價，在旺季需求，訂單滿載下，1天也只有24小時，加上換線，1天測試時間最多20小時，因此京元電要完全彌補停工受損不易。

另外，京元電主要大客戶聯發科（2454）和聯詠（3034）等IC設計廠出貨暫不受影響，IC設計廠可降測試秒數

或將訂單移至其他供應商，包括日月光（3711）投控旗下日月光半導體及矽品、矽格（6257）、南茂（8150）及欣銓（3264）等支援，但多數封測廠都表示，能支援的產能極為有限，部分廠商頂多能多承接下給京元電10%比重。

市場估計京元電降載短少逾40%產能，仍無法全數補足，且各家重新調配機台優先支援晶片廠自京元電轉移的訂單，也需要幾個工作天才能完備，預料整體影響至7月京元電產能恢復才宣告紓解。