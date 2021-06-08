環球晶宣布攜手格羅方德 擴大半導體晶圓供應

環球晶（6488）今(8)日宣布與全球半導體大廠格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)簽署8億美元的合作協議，將增加12吋SOI（silicon-on-insulator）晶圓產量，以及擴充環球晶圓在密蘇里州聖彼得斯現有晶圓廠的8吋SOI晶圓產能。

環球晶表示，所製造的矽晶圓為半導體關鍵原材料之一，也因此成為格羅方德的供應鏈中不可或缺的一環。透過格羅方德所擁有的價值數十億美元之製造設備或晶圓廠，經過精密設計的矽晶圓成為對全球經濟至關重要的電腦晶片，今日宣布的協議將擴充環球晶可提供給格羅方德的之SOI矽晶圓供應量。

環球晶在密蘇里州廠所產出的12吋 SOI晶圓將用於格羅方德最先進的紐約州馬爾他Fab 8晶圓廠，同樣於密蘇里州廠所製造的8吋 SOI晶圓將用於格羅方德旗下佛蒙特州Fab 9晶圓廠，創造多樣化的半導體解決方案，以滿足5G智慧型手機、無線通訊、車用雷達與航太科技等應用對格羅方德先進射頻技術急遽增長的需求。

這項長期合作協議未來幾年需要花費的總金額預計將近2.1億美元，用以擴充環球晶圓的密蘇里晶圓廠產能。12吋SOI晶圓的生產試驗線有望在今年第4季完成。

環球晶說，為滿足客戶及持續增長的全球電腦晶片需求，格羅方德將在2021年投資14億美元擴充產能，因此，格羅方德需要更多如同環球晶圓所生產的上游晶圓材料以作為支撐成長的動能。環球晶是世界領先的8吋SOI晶圓製造商之一，也是格羅方德8吋SOI晶圓之現有及長期供應商。2020年2月，格羅方德及環球晶宣布將密切合作之意向並大幅擴大環球晶現有的12吋SOI晶圓產能，而今日宣布的協議更象徵彼此的合作向前邁出了重要的一步。