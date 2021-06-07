京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停工二天，進行辦公大樓及廠區全面清消，並規畫明日針對竹南廠區進行全員快篩作業，估計停工將影響6月營收約2~3%。

這也是繼京元電、超豐、智邦後，另一家科技公司發生外籍移工確診，顯示疫情在竹南工業區影響持續擴大。

京鼎表示，公司已針對被匡列的員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大樓及廠區也已全面消毒。公司並自今日開始全面停工2天，規畫於明（8）日針對竹南廠區進行全員快篩作業，初估納入快篩人數(不含外籍員工) 近430人，若有快篩陽性情形，除停止工作外，並立即安排隔離與採檢。

京鼎並表示，公司將持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。