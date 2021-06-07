竹南科技廠群聚染疫連環爆 京鼎精密停工2天

苗栗縣竹南鎮家科技廠群聚染疫連環爆事件，今天京鼎精密科技股份有限公司竹南廠再有6名移工確診，京鼎在公股市重大訊息宣布，今天起停工2天。

京鼎今天下午近五點發布股市重大訊息，指出竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大樓及廠區已全面消毒，公司自今天開始全面停工2天，規畫6月8日針對竹南廠區進行全員快篩作業，初估納入快篩人數（不含外籍員工） 近430人。

訊息指出，若有快篩陽性情形，除停止工作外，並立即安排隔離與採檢，公司將持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全，最近三年度與減產後的產能比較，僅6月產量受到影響。