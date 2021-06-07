「這三家」IC設計廠 5月業績都創新高！

半導體需求持續熱絡，IC設計大廠聯詠（3034）與瑞昱（2379）、矽創（8016），於今（7）日公布5月業績，三家業者的單月業績都創歷史新高。

聯詠5月合併營收為114.47億元，續創歷史新高，月增3.2％，年增84.2％，累計前五月合併營收為488.98億元，年增64.9％。展望第2季，該公司估計業績將持續季增25％以上，估計單季營收將落在330億至340億元之間，等於將續創歷史新高。

另外，瑞昱5月合併營收為85.76億元，超越今年1月的歷史高點，月增9.7％，年增49.7％，累計前五月合併營收為397.29億元，年增46.1％。

瑞昱首季營收與獲利雙創歷史新高，每股純益5.98元，該公司對本季營運看法審慎正向，並預期今年市場需求將維持強勁，到2022年上半以前，大致都會維持相同需求情況。

矽創5月合併營收為19.02億元，已連三個月刷新單月紀錄，月增7.8％，年增1.49倍，累計前五月合併營收為77.1億元，年增58.7％。矽創本季受惠於需求持續強勁，且有漲價效應，營收表現都可望優於第1季，第3季業績還可能持續增長。