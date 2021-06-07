遠端新產品推升訂單暢旺 兆勁5月營收創近八年同期新高

兆勁科技（2444）5月合併營收達1.42億元，雖然5月營收受武漢肺炎疫情加劇影響，加上整體網通產業仍持續面臨缺料、匯率價格波動，致使網通部分產品出貨至歐、美洲地區遞延至6月以後出貨，惟持續受惠於遠端需求，推升訂單維持暢旺挹注下，110年5月兆勁營收重新再回到年營收、月營收雙位數成長趨勢，並較去年同期的1.25億元大幅成長13.28％，改寫近八年同期新高。

兆勁5月合併營收達1.42億元，較上月成長36.82%，也較去年同期成長13.28%，累計今年前5個月合併營收達6.90億元，創下歷年同期新高水準，較去年同期成長16.34％。

兆勁表示，旗下網通事業持續受惠民眾居家上班、遠距教學、以及線上娛樂等需求大增，除已於109年第三季完成增設測試設備並提高自動化生產比例，進一步拉升網通事業整體產能規模，雖近期武漢肺炎疫情加劇，且整體網通產業仍持續面臨缺料情況等不利因素，憑藉著兆勁網通事業長年與歐、美、日系大廠建立長期合作關係，提供客戶高品質與合理成本的代工代料服務，不僅帶動大客戶下單需求逐漸提升，推升5月營收寫下近八年同期新高。

該公司也表示，目前旗下網通事業接單動能持續暢旺，由於全球網通晶片爆發缺貨潮，供需失衡進一步使進料成本提高，加上新台幣匯率升值等因素，集團已針對網通事業主要客戶協議產品漲價，預計於第三季逐步顯現效益，並同步因應在手訂單狀況加大備料，以期積極消化訂單遞延並創造良好營運成長動能，另一方面，亦同步加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能。

此外在原物料、匯率價格波動影響除可適當反應給客戶進行產品調漲，且集團亦同步透過與供應商長年良好合作，以合理價格的原物料採購，建立其他零件供應廠商，並經過客戶同意之後進行採購，有助於中和市場價格影響並創造整體營運正面的挹注。