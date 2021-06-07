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遠傳攜手愛立信 今簽訂5G合作備忘錄

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳電信（4904）今（7）日宣布與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5G獨立組網（Standalone, SA）與非獨立組網（Non-Standalone, NSA）雙模核心網路、VoLTE新語音解決方案、AI網路自動化技術等。

此外，遠傳將加入「愛立信5G新創計畫」，運用「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術，結合國際新創夥伴能量，催生5G創新應用在台落地。目標持續精進網路性能與用戶體驗，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速台灣產業創新升級。

這次5G戰略合作中，遠傳與愛立信將整合雙方資源，從「應用測試」、「網路智慧自動化」、「前瞻技術演進」和「生態系串連」四大面向著手，以靈活因應新技術與應用場景漸趨複雜的網路部署需求，釋放更大的5G潛能。

在「應用測試」方面，將擴大5G實驗室合作範疇，持續規劃、測試5G前瞻技術與現網測試整合，打造展示應用案例的創新平台。「網路智慧自動化」方面，雙方將共同成立AI實驗室，運用AI與機器學習技術，持續優化5G網路自動化性能。

「前瞻技術演進」方面，雙方將共同開發企業端應用、新興產業需求技術，促進台灣產業數位轉型。「生態系串聯」部分，遠傳將加入「愛立信5G新創計畫」，結盟全球5G新創夥伴，並運用「愛立信消費者行為研究室」分析數據，催生多元創新的5G消費端應用落地台灣。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳推動5G並積極結合『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，持續強化夥伴生態圈。遠傳與愛立信一直是5G合作夥伴，這次再度深化夥伴關係共享技術、生態圈資源。透過愛立信領先全球的5G技術、開發實力，結合遠傳新經濟布局與產業經驗，將提供消費者與企業客戶，更優質的5G網路、豐富的創新應用，帶動台灣產業創新升級，攜手推動5G邁向新世代。

5G 遠傳電信 愛立信

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