Google旗下Fitbit手環「健康指標」動態磚全面偵測血氧

「快樂缺氧（Happy Hypoxia）」成為國人們對於個人血氧飽和度（SpO2）的關注的焦點。智慧穿戴裝置品牌Fitbit去年在新冠肺炎早期研究中發現呼吸率等四大數據可做為檢視新冠肺炎潛在指標。即日更宣布旗下產品包含Fitbit Sense、Versa系列、Ionic智慧手錶與 Charge 4 智慧手環，可於Fitbit 應用程式中全新推出的「健康指標」動態磚，檢視睡眠期間的血氧飽和度 （SpO2） 與呼吸率等數據，或是在「睡眠」動態磚中檢視睡眠期間的估計氧氣變化，透過追蹤一整晚的數據變化掌握自身健康狀況。Fitbit持續透過多面向的健康數據指標，協助全球用戶管理自身健康。

Fitbit應用程式「今天（Today）」儀表板中全新推出「健康指標」動態磚，檢視自己的睡眠期間的血氧飽和度 （SpO2） 數據與平均值。亦可以在「睡眠」動態磚中檢視睡眠期間的估計氧氣變化（Estimated Oxygen Variation， EOV）。血氧飽和度讓用戶可以知道自身是否正面臨缺氧危機，而估計氧氣變化則是協助用戶睡眠期間的血氧飽和度變動情形，若變動幅度較高，則可能源於缺氧而引發呼吸急促等情形。透過長期追蹤相關趨勢，也能掌握自身健康狀況有無顯著變化跡象。如用戶發現血氧飽和度長期低於建議值（94%或以下）或估計氧氣變化幅度劇烈，應盡早尋求專業醫療協助，確認是否已確診。