IDC：疫情延燒 推升台灣筆電第1季出貨量季增16.9%

IDC今天公布2021年第一季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共60.1萬台，年成長8.3%，其中筆記型電腦受惠於去年(2020)底延遲到貨的挹注，讓第一季的季對季表現首次來到16.9%，同時帶動年成長率達到22.5%，超越了2020年同期疫情初爆發後攀升的市場需求。

IDC市場分析師劉伊菡表示：「受到全球疫情影響，上游零組件供貨不穩導致廠商交期延長，通路及市場的需求未能被滿足的情況下，PC裝置的拉貨力道仍然強勁。在行動化的趨勢帶動下，筆記型電腦出貨佔總體PC市場比重再創兩年來的新高來到52.3%，而桌上型電腦出貨則呈現小幅度5.4%的年對年下滑。」

由於5月臺灣疫情突然升溫，第二季居家辦公與遠距教學的PC需求再度爆發，然而受到缺貨影響多數廠商難以臨時提升進貨量能，相對之下台廠出貨調配彈性較高，會是此波PC需求下較大的受益方。

IDC預估2021第二季仍難敵去年同期疫情停工後的補貨效應，臺灣PC市場年對年將小幅度下滑3.5%。展望2021，PC整體市場可延續2020年的疫情效益維持1.1%的正成長。

臺灣電腦顯示器（Monitor）2021年第一季市場總量為35.6萬台，與去年同期相較成長12.3%。在上游零組件、面板缺貨與漲價的雙重因素催化之下，市場需求仍然高漲。其中因為21.5”以下小尺寸的缺貨程度最為嚴重，23.8”取代部份需求，年對年成長上看51.5%。

劉伊菡表示：「顯示器市場將在第二季進入缺貨的高峰，此時各原廠庫存水位將是關鍵。IDC預估2021年第二季臺灣顯示器市場年成長率，將由年初預估的雙位數跌幅縮小至下滑9.6%，加上受惠於疫情爆發後的PC周邊採買效應，將提升2021整年的市場出貨量，預期2021年臺灣顯示器市場年對年出貨僅微幅下滑0.9%。」

IDC研究副總監嚴蘭欣認為：「台灣內需市場在全球疫情影響下，對電腦相關設備的採買與需求一直是與全球市場連動的。在上游零組件缺貨的狀況下，各家品牌廠商亦持續與總部調配，盡力滿足國內商用與家用市場的需求。隨著5月本土疫情升溫，勢必再次引發市場另一波急單搶貨潮，如何在既有庫存與有限的供貨調度中搶得先發，將持續考驗著各家通路與品牌廠商；上游供應鏈的供貨狀態，更是左右台灣市場量能成長的主因。」