閎康5月營收月增5.4% 下半年產能擴增瑜2成

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布5月營收為新台幣2.71億元，較去年同期成長9.39%，月增5.4%，累計今年前五月營收12.6億元，較去年同期成長7.9%。

閎康表示，‎材料分析(MA)市場需求與新製程、新材料研發正相關。受惠於國內晶圓代工客戶先進製程持續擴增、大陸客戶在三五族材料(GaN, SiC)半導體陸續導入車用、IoT等應用，MA需求暢旺。為紓解產能並縮短交期，閎康已持續擴增購置相關機台，預計下半年將新增2成以上MA產能。

由於台灣、大陸客戶，皆自2020年下半年開始擴大釋出訂單，導致檢測案交期不斷延長，為了提升檢測能量，閎康於2021年第1季新增竹北實驗室，第2季底成立南科第二實驗室。

閎康表示，自第2季起閎康上海、廈門及台灣實驗室亦持續購置MA相關新機台，閎康資本支出將持續保持積極狀態，預計下半年MA產能將新增2成以上，以滿足客戶需求。

閎康強調，公司長期專注於檢測技術提升及建置相關設備，越往先進製程走，優勢愈加明顯，客戶黏著度愈高，預期隨著MA設備擴增及利用率持續滿載，毛利率將明顯提升，整體業績亦樂觀看待。