致伸5月營收51.06億元 月減15.8%
致伸（4915） 公布今年5月營收51.06億元，月減15.8%，年減1.66%，累計今年前五月營收283.32億元，年增12.3%。
致伸表示，5月營收因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長仍佳，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收年減之趨勢， 不過，聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提昇。
展望本季，致伸表示，獲利因毛利率與營業利益率上升，致伸有信心第2季獲利較今年第1季獲利與去年同期呈現雙位數獲利成長率。
致伸之前展望第2季營收，預期轉正的年成長率，營收季成長率幅度可能稍受零組件缺貨影響。受惠因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長比率預期仍為雙位數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言