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致伸5月營收51.06億元 月減15.8%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915） 公布今年5月營收51.06億元，月減15.8%，年減1.66%，累計今年前五月營收283.32億元，年增12.3%。

致伸表示，5月營收因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長仍佳，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收年減之趨勢， 不過，聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提昇。

展望本季，致伸表示，獲利因毛利率與營業利益率上升，致伸有信心第2季獲利較今年第1季獲利與去年同期呈現雙位數獲利成長率。

致伸之前展望第2季營收，預期轉正的年成長率，營收季成長率幅度可能稍受零組件缺貨影響。受惠因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長比率預期仍為雙位數。

營收 致伸 疫情

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