京元電員工篩檢7日全數完成 董座李金恭坦言：壓力很大

半導體測試大廠京元電（2449）發生外籍勞工群聚染疫事件，今（7）日員工篩檢全部完成，據熟識董事長李金恭的友人透露，這次堪稱是他創業以來面臨的另一次危機，目前降載與人力吃緊雖會影響生產，但他希望可以撐過，逐漸能恢復正常。

據悉，李金恭投入半導體業逾30年，見證台灣半導體產業的巨大變化，不過李金恭大學念的是商，出社會做過火災勘險員、房仲等，可說是高科技產業的異數，隨後在1982年，晶圓代工廠聯電剛起步，需要大批製造工程師，李金恭選擇「棄商從工」，進入聯電擔任夜班製造工程師。

隨著產能擴充，李金恭一路晉升，從課長、副理、經理，在聯電工作10年後，正逢台灣半導體產業大爆發，李金恭的人生又有了第2次的轉折；他在1991年決定離開聯電，到當時幾乎要關閉的京元電，與朋友合資，自己當起老闆。

李金恭接手初期，京元電只有50幾名員工，年營業額僅數千萬元，30年後，在李金恭的帶領下，京元電2020年的全年營收來到289.59億元，員工超過7,000人，在全球封測市占率來到3.7%，為第8大封測廠，在這過程中，李金恭遭遇多次重大危機，包括網路泡沫、SARS風暴、金融海嘯等，而這一次的群聚感染，讓李金恭再次面臨危機，並坦言「壓力很大」。

李金恭感謝員工共體時艱因應調度，希望14天之後產線可恢復正常運作；目前，京元電的外籍勞工將全面停工兩周，京元電預計6月產量會減少30%到35%，也會對營收產生30%到35%影響，不過對全年度的財務業務沒有重大影響。

京元電今年首季獲利達11.46億元，創下歷史新高，每股純益0.94元；累計今年前1-5月營收為132.49億元，較去年同期成長8.87%，創同期新高。