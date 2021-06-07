閎康5月營收2.71億元 月增5.4%

半導體檢測大廠閎康（3587）今（7）日公布5月營收為2.71億元，月增 5.4%、年增9.4%；累積前5月營收12.6億元，較去年同期成長7.93%。

受惠於國內晶圓代工客戶先進製程持續擴增、大陸客戶在三五族材料(GaN, SiC)半導體陸續導入車用、IoT等應用，MA需求暢旺。為紓解產能並縮短交期，閎康已持續擴增購置材料分析（MA）相關機台，預計下半年將新增二成以上MA產能。

晶圓代工大廠日前於法說會中表示3奈米目前正積極研發，預計於2022年下半年量產。以電晶體架構來看，3奈米沿用鰭式場效電晶體（FinFET），但更為先進的2奈米，將轉向GAA（環繞閘極架構）。

一般而言，架構轉換面臨的挑戰比僅在原架構上改進要多的多，由於需反覆測試新架構之最適材料及製程參數，過程中需大量進行MA，並依檢測結果前後比對進行微調，因而MA需求將大幅攀升。

由於閎康台灣、大陸客戶，皆自2020年下半年開始擴大釋出訂單，導致檢測案交期不斷延長，為了提升檢測能量，閎康今年第1季新增竹北實驗室，本季底將進一步成立南科第二實驗室符，且自第2季起閎康上海、廈門及台灣實驗室也持續購置MA相關新機台，相關資本支出持續保持積極狀態，預計下半年MA產能將新增二成以上，以滿足客戶需求。

整體而言，閎康長期專注於檢測技術提升及建置相關設備，隨晶圓製程越往先進製程走，優勢愈明顯，客戶黏著度愈高，公司預期隨MA設備擴增及利用率持續滿載，毛利率將會明顯提升，整體業績也樂觀看待。