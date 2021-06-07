京元電停工及降載復工 6月營收影響達30至35%

IC測試大廠京元電（2449）今日公布，該公停工二日及外籍移工被要求全數休假，導致降載復工下，將對6月營收影響30%到35%。

由於外籍移工占京元電人力近27%，京元電雖然於6日晚間7時20日復工，因人力調度不及，只能降載維運。

京元電原預估停工48小時對公司6月營收影響約4至6%，但因人力銳減，降載復工對營收衝擊比預期還大，京元電今日公布上修6月營收影響數為為30%至35%，公司也坦承部分客戶訂單有轉移。

京元電也表示在外籍移工休假二周下，公司將與客戶協商討論生產之優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊。公司依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險之控制。至於降載復工期間落後的營收，待全線復工後，提升產能稼動彌補。