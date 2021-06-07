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勤凱5月營收1.56億元 續創單月歷史新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

導電漿料大廠勤凱（4760）今日公告5月營收為1.56億元，續創單月新高，並比去年同期成長48.66%；累計前五月營收7.32億元，較去年同期成60.7%。

勤凱表示，下游產業需求仍持續強勁，尤其車用電子、5G相關產業對被動元件的大量需求，以及太陽能產業需求持續暢旺，整體訂單能見度已可到8月，配合公司新增產能加入，今年可望迎來營收逐季創歷史新高表現。

為滿足客戶訂單需求，勤凱已積極開展擴產作業，目前新設備及生產人力均已陸續就位，擴產效益可望自第3季起陸續顯現，預期下半年營運將再進一步成長。

勤凱指出，歐美經濟陸續解封，先前受壓抑的汽車、5G市場再度回復快速成長軌道，被動元件市場規模穩定擴大，從被動元件廠稼動率、出貨量持續拉高，以及持續擴產的動作發展來看，勤凱的被動元件導電漿出貨成長可期。

勤凱自公司成立以來，一直致力於精進研發技術及建立品牌的知名度，經過數年的努力於去年進入成長期，未來將進入高速成長期並期許跨領域產品能逐漸發酵。公司將持續努力提升品牌價值及市占率。

另外，因應近期國內疫情升溫，勤凱也積極配合中央防疫政策，落實相關防疫措施，依照企業持續營運防疫指引作業，包括上班人員全程配戴口罩，每天體溫監測並記錄，工作環境每日消毒等，並建立員工健康監測和追蹤機制，以維持產線正常運作。

被動元件廠 營收

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