快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

群聯5月營收56.97億元 創單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠群聯電子（8299）今（7）日公布5月合併營收為56.96億元，月增11.9%， 創單月新高，年增也達46%；累計前5月合併營收236.75億元，年增16%，也創歷年同期新高。

群聯表示，5月PCIe 固態硬碟（SSD）控制晶片總出貨量成長超過200%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長達50%。累計前五月PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近120%，同創歷史同期新高。

至於工規記憶體模組總出貨量，年增率超過35%，累前計前五月累計記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長超過50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成表示，5月台灣與亞洲區域疫情升溫，全台企業與民眾皆繃緊神經，嚴以對待，不僅許多民眾均開始自主減少外出活動，企業也開始陸續加強實施相關的防疫措施。

他強調說，群聯遵照中央疫情指揮中心的建議，自疫情升溫便開始進行分流上班並採取相關的防疫措施，例如視訊會議、隨時戴口罩、辦公空間加強消毒、每天量體溫、減少任何室內群聚機會等，希望透過群聯上下一條心的共同努力，致力將疫情對營運的影響降到最低。

控制晶片 記憶體模組 群聯

延伸閱讀

群聯電子5月營收56.96億元 再創單月歷史新高

KLOOK推安心勳章防疫標誌 給符合防疫規範的店家夥伴

定位入門、採單面顆粒設計的金士頓NV1 PCIe 3 x 4 NVMe SSD動手玩

NVMe 2.0設計規範出爐 加速小尺寸SSD應用普及

相關新聞

京鼎竹南廠6名外籍員工確診 產線停工2天

京鼎（3413）今日公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產線將停工2天。預計6月產量減少2~3%。

三大科學園區擬設6個員工疫苗接種站 最快5天打完

科技部今天表示，目前規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作...

遠傳攜手愛立信 四大面向推動5G新世代

遠傳電信（4904）7日宣布與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5...

京元電染疫牽動全球半導體鏈 晶圓雙雄評估快篩站

苗栗電子廠外籍移工群聚感染COVID-19疫情波及京元電和超豐，牽動全球晶片大廠封測進展，台灣半導體供應鏈也不敢輕忽，包...

京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停...

竹南科技廠群聚染疫連環爆 京鼎精密停工2天

苗栗縣竹南鎮家科技廠群聚染疫連環爆事件，今天京鼎精密科技股份有限公司竹南廠再有6名移工確診，京鼎在公股市重大訊息宣布，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。