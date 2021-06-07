群聯5月營收56.97億元 創單月新高

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠群聯電子（8299）今（7）日公布5月合併營收為56.96億元，月增11.9%， 創單月新高，年增也達46%；累計前5月合併營收236.75億元，年增16%，也創歷年同期新高。

群聯表示，5月PCIe 固態硬碟（SSD）控制晶片總出貨量成長超過200%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長達50%。累計前五月PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近120%，同創歷史同期新高。

至於工規記憶體模組總出貨量，年增率超過35%，累前計前五月累計記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長超過50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成表示，5月台灣與亞洲區域疫情升溫，全台企業與民眾皆繃緊神經，嚴以對待，不僅許多民眾均開始自主減少外出活動，企業也開始陸續加強實施相關的防疫措施。

他強調說，群聯遵照中央疫情指揮中心的建議，自疫情升溫便開始進行分流上班並採取相關的防疫措施，例如視訊會議、隨時戴口罩、辦公空間加強消毒、每天量體溫、減少任何室內群聚機會等，希望透過群聯上下一條心的共同努力，致力將疫情對營運的影響降到最低。