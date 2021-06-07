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京元電外籍移工停工兩周 預計6月產量將減少30%-35%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
京元電。報系資料照
京元電。報系資料照

晶圓測試廠京元電（2449）苗栗竹南廠，發生外籍移工疫情群聚感染，指揮中心昨（6）日下令，所有外籍移工立刻停止上班，京元電今（7）日公告，預計6月產量將減少30%-35%，約佔6月營收30%-35%。

京元電此次總確診員工數量超過百人，並以生產線的外籍勞工為主，由於數量達到2,000多名，總人力約27%，此次外籍勞工全面性停工和降載復工之下，京元電預計，6月產量將受到影響，減少月產量30%-35%，約佔6月營收30%-35%，不過對全年度的財務業務應無重大影響。

另外，京元電指出，在外籍勞工停工二週的因應措施，首先是與客戶協商討論生產的優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊，其次是依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險的控制，最後是降載復工期間落後的營收，待全線復工後，提升產能利用率彌補。

京元電 營收

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