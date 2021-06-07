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聯詠5月營收續增 連續五個月創新高
驅動晶片大廠聯詠（3034）今（7）日公布5月合併營收為114.48億元，比上月成長近3.3%，為連續五個月創新高，也比去年同期顯著成長達到八成；累計今年前五個月營收是488.98億元，年增近65%。
聯詠5月營收為第二個月站在百億元大關之上，且是第五度改寫歷史新高。從聯詠公布的5月營收結構來看，仍以驅動晶片占大宗，占比超過七成，其餘則是系統單晶片（SoC）。
聯詠預估，本季各產品線出貨持續成長，以新台幣兌美元28：1計算，第2季營收將落在新台幣330億到340億元之間，季增25.2%到28.9%；毛利率為45%到48%，營業利益率介於29.5%到32.5%之間。
從聯詠的第2季財測來看，6月營收將落在104.68億元至114.68億元之間。
聯詠第1季稅後純益58.75億元，季增61.2%，年增166%，每股稅後純益9.66元，創單季獲利歷史新高。法人預估，在本季營收、毛利率、營業利益率同升的情況下，聯詠本季獲利將再創新高。
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