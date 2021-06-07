旺宏5月營收再站上40億元 寫八個月高點

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日公布5月合併營收為40.06億元，月增 5.1%，為近八個月高點，且再站上40億元，年增加41.3%；累計前五月合併營收為174.44億元，年增11.3%。

旺宏董事長吳敏求稍早主持法說會時，對本季及下半年展望相當樂觀。本季ROM、NOR Flash、 NAND Flash、三大產品線訂單全數成長，尤其是NOR Flash訂單，好到連他自己都不想到。

吳敏求認為旺宏本季及下半年的毛利率，會顯著提升，整體營收和獲利都會一季比一季好。

吳敏求強調，旺宏首季車用產品營收雖下滑2%，但從目前客戶訂單來看，旺宏的車用NOR Flash今年將會有爆發性成長，原因是旺宏切入一線車廠供貨，產品涵蓋娛樂、胎壓等各種車用控制系統，預料今年旺宏NOR Flash在車用市占率將躍居全球第一位。

法人也看好全球疫情尚未趨緩，旺宏產品在遠端、遊戲應用持續暢旺，加上5G帶動主力產品在工控、醫療及車用大放異彩，今年營運將優於去年表現。