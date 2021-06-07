快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺宏5月營收再站上40億元 寫八個月高點

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日公布5月合併營收為40.06億元，月增 5.1%，為近八個月高點，且再站上40億元，年增加41.3%；累計前五月合併營收為174.44億元，年增11.3%。

旺宏董事長吳敏求稍早主持法說會時，對本季及下半年展望相當樂觀。本季ROM、NOR Flash、 NAND Flash、三大產品線訂單全數成長，尤其是NOR Flash訂單，好到連他自己都不想到。

吳敏求認為旺宏本季及下半年的毛利率，會顯著提升，整體營收和獲利都會一季比一季好。

吳敏求強調，旺宏首季車用產品營收雖下滑2%，但從目前客戶訂單來看，旺宏的車用NOR Flash今年將會有爆發性成長，原因是旺宏切入一線車廠供貨，產品涵蓋娛樂、胎壓等各種車用控制系統，預料今年旺宏NOR Flash在車用市占率將躍居全球第一位。

法人也看好全球疫情尚未趨緩，旺宏產品在遠端、遊戲應用持續暢旺，加上5G帶動主力產品在工控、醫療及車用大放異彩，今年營運將優於去年表現。

旺宏 Flash

延伸閱讀

旺宏5月營收40.06億元 月增5.13%

旺宏5月營收重回40億元之上 寫近八個月新高

供應商京元電外籍移工被停班 聯發科股價臉綠

市場看好車用及5G有利旺宏出貨 3D Nand也將推升營運

相關新聞

京鼎竹南廠6名外籍員工確診 產線停工2天

京鼎（3413）今日公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產線將停工2天。預計6月產量減少2~3%。

三大科學園區擬設6個員工疫苗接種站 最快5天打完

科技部今天表示，目前規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作...

遠傳攜手愛立信 四大面向推動5G新世代

遠傳電信（4904）7日宣布與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5...

京元電染疫牽動全球半導體鏈 晶圓雙雄評估快篩站

苗栗電子廠外籍移工群聚感染COVID-19疫情波及京元電和超豐，牽動全球晶片大廠封測進展，台灣半導體供應鏈也不敢輕忽，包...

京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停...

竹南科技廠群聚染疫連環爆 京鼎精密停工2天

苗栗縣竹南鎮家科技廠群聚染疫連環爆事件，今天京鼎精密科技股份有限公司竹南廠再有6名移工確診，京鼎在公股市重大訊息宣布，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。