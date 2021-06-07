群聯電子5月營收56.96億元 再創單月歷史新高

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）於今（7）日公佈今年5月營運合併營收為56.96億元，較去年同期成長46%，創歷史單月新高。

群聯5月合併營收為56.96億元，較去年同期成長46%，也較上月成長11.88%，累計今年前5個月營收達236.75億元，與去年同期相較成長16% (YoY)，刷新歷史同期新高。

與去年同期比較 (YoY)，5月份PCIeSSD控制晶片總出貨量成長超過200%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長達50%。此外，年度累計至5月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近120%，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率超過35%，年度累計記憶體總位元數出貨量(Total Bits) 也成長超過50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成也表示，5月份台灣與亞洲區域疫情升溫，全台企業與民眾皆繃緊神經，嚴以對待，不僅許多民眾均開始自主減少外出活動，企業也開始陸續加強實施相關的防疫措施。群聯遵照中央疫情指揮中心的建議，自疫情升溫便開始進行分流上班並採取相關的防疫措施，例如視訊會議、隨時戴口罩、辦公空間加強消毒、每天量體溫、減少任何室內群聚機會等，希望透過群聯所有同仁的共同努力，致力將疫情對營運的影響降到最低。