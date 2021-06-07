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行動寬頻上網在家也能申請 台灣之星網路門市增三成

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒再延長，為落實全民防疫、減少外出及群聚風險，各級學校採線上課程教學，企業也紛紛啟動異地/居家辦公，大規模「宅」防疫措施，持續推升全台行動/寬頻上網及居家影音娛樂需求大增。

台灣之星表示，台灣之星自雙北防疫升級之初，第一時間就將網路乘載量提高三成，安排網路工程人員輪班監控全台行動上網狀況，更提供「免費一個月防疫專案」及各式行動上網、光纖寬頻、加值娛樂等多元居家方案讓有居家學習/辦公需要的民眾選擇。由於防疫期間民眾大幅減少外出頻率，許多民眾轉往網路門市線上申辦，帶動網路門市流量提升，疫情警戒期間流量和上月同期相比、大幅增加四成；同時，整體門號業務的申辦量也成長近三成。

台灣之星表示，以「免費一個月防疫專案」因方案內容大方提供一個月4G+5G不限速上網吃到飽，且語音網內互打免費、網外+市話贈送10分鐘，成為民眾的申辦首選，成長幅度最為顯著、達157%。

居家辦公/學習也帶動了大量家用寬頻需求，光纖寬頻「疫」軍突起，台灣之星表示，每月只要299元的家用寬頻專案，整體申裝件數與疫情升溫前相比、成長146%；可同時申辦行動上網+光纖寬頻的「飆速雙飽」資費方案，月租399元起，申辦量成長四成以上。

台灣之星 疫情

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